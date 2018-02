Els holandesos donaran òrgans si no ho rebutgen expressament

Tots els ciutadans holandesos seran donants d'òrgans, llevat que registrin explícitament i per escrit el seu rebuig a això, o que un cop morts, els seus familiars no puguin superar la idea de no enterrar el cos dels seus parents i per tant es neguin a donar els òrgans de la persona morta. El Senat holandès va donar el seu suport a la llei després de diverses jornades de debat i una tensa votació.

Així, se'ls enviaran dues cartes d'advertència a totes les persones que siguin majors de 18 anys. Si no contesten a cap d'elles, se les registrarà en el sistema sota l'apartat «sense objeccions» sobre la donació dels seus òrgans. La iniciativa va ser proposada a l'an