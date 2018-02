Investiguen un ministre francès per una violació

La Fiscalia francesa ha obert una investigació contra el ministre francès d'Hisenda, Gerald Darmanin, per un suposat delicte d'«abús per debilitat» després que una dona el denunciés per aquest motiu. La investigació a Darmanin, que la setmana passada ja va ser denunciat per violació, s'ha obert després que dimarts una dona presentés una denúncia per «abús per debilitat», delicte tipificat al Codi Penal i castigat amb fins a tres anys de presó.