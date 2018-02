Metges Sense Fronteres reconeix 24 casos d'abús sexual dins de l'ONG l'any passat

Metges Sense Fronteres (MSF) ha admès que va detectar el 2017 24 casos d'assetjament o abús sexual dins de l'organització i, d'aquests, 19 van acabar amb l'acomiadament de les persones assenyalades com a responsables, segons un comunicat difós en plena polèmica per l'escàndol d'Oxfam. MSF, que compta amb 40.000 treballadors, ha explicat que va registrar l'any passat un total de 146 «queixes formals i avisos» a tot el món. «Aquests casos van incloure abusos de poder, discriminació, assetjament i altres formes de comportament inadequat», ha apuntat.

Del total, 40 van correspondre a «casos d'abús i/o fustigació», entre els quals n'hi ha 24 relatius a «assetjament o abús sexual». En dues d'aquestes 24 denúncies, les víctimes eren persones alienes a l'organització, ja fos pacients o membres de la comunitat assistida. Les investigacions obertes per aquests 24 casos d'assetjament o abús sexual van derivar en l'acomiadament de 19 persones, mentre que la resta de treballadors assenyalats van rebre «sancions, advertències o suspensions», segons el comunicat.

MSF ha optat per fer públiques les seves indagacions internes enmig de la polèmica pels presumptes abusos comesos per treballadors de l'ONG Oxfam a diversos països, principalment a Haití després del devastador terratrèmol de 2010. «La integritat de la nostra organització es fonamenta en la bona conducta de cada membre del nostre personal a qualsevol lloc i sobre el ple respecte a les comunitats a les que oferim assistència», va destacar MSF.

En aquest sentit, l'organització ha destacat que promou «un entorn laboral lliure d'assetjament i abús» i «està plenament compromesa a reforçar els mecanismes i procediments per prevenir-lo». Això passa per «millorar els canals de queixes a tots els nivells de l'organització i donar suport a les víctimes i denunciants».

Per part seva, la directora d'Oxfam Novib, Farah Karimi, va reconèixer que la filial holandesa coneixia l'escàndol sexual que van protagonitzar els treballadors de l'ONG a Haití, enmig del patiment i el desastre que va deixar el terratrèmol el 2010. Després de rebre l'informe intern sobre la contractació de prostitutes a l'illa, Novib va descartar que hi hagués algun holandès implicat i després tots van mantenir silenci perquè aquest assumpte no els afectava.

«Sabíem que Oxfam al Regne Unit havia fet una investigació per un escàndol sexual a Haití. Oxfam Novib havia aportat diners a l'organització allà, però els responsables eren els britànics. L'únic que volíem era assegurar-nos que no hi havia cap frau amb els diners holandesos i després rebre l'informe el maig de 2012 vam ordenar una auditoria externa dels nostres fons», va explicar Karimi.

En no haver-hi cap holandès implicat en la contractació de prostitutes a Haití i ja que els diners d'Oxfam als Països Baixos no s'havien utilitzat per a fins dubtosos, l'organització a La Haia no va donar els detalls a la premsa ni va denunciar el cas públicament. Karimi va explicar que no se li va permetre fer pública la informació perquè era «un assumpte britànic», tot afegint que l'informe intern sí es va compartir amb el Ministeri d'Exteriors i amb el Tribunal de Comptes a Holanda, esmentant «mala conducta sexual».

Paral·lelament, el president d'Haití, Jovenel Moise, va assegurar que els fets comesos per personal d'Oxfam en plens esforços de recuperació del devastador terratrèmol de 2010 suposen «una violació extremadament greu de la dignitat humana». «No hi ha res més indigne i deshonest que un depredador sexual que utilitza la seva posició en el marc d'una resposta humanitària», va afegir.