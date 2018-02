Una professora espanyola surt il·lesa del tiroteig a Florida

La professora Patricia Rivas, ha sortit il·lesa després d'haver viscut molt de prop la matança ocorreguda ahir a l'institut de Parkland, a Florida (USA), on un estudiant va protagonitzar un tiroteig matant a 17 persones i deixant ferides a altres 20. La docent, natural de Calahorra, pel que sembla a l'oir els trets, es refugiés dins d'un armari protegint a cinc dels seus alumnes.

La mare de la professora, Violeta Puerta, ha atès els mitjans de comunicació molt atentament i ha declarat a Europa Press que ahir va veure la notícia a la televisió i uns instants després es va adonar que el tràgic succés estava tenint lloc molt a prop de seva filla.

"No penses que et tocarà a tu, així que en primer moment no em vaig adonar que l'institut era en el què treballa la meva filla". Els primers moments van ser de gran angoixa doncs Violeta no va rebre la trucada de la seva filla per informar del que ha passat i tranquil·litzar-la, així que va ser ella qui va prendre la iniciativa.

"Tranquila mare, estic bé"

En aquest moment, ha apuntat que l'única resposta que vaig tenir va ser molt ràpida: "Tranquil·la mare, estic bé" i després va haver de penjar. "Però clar, quan em va dir això el noi -el tirador- encara no havia estat detingut i seguia dins de l'edifici. Van passar uns minuts fins que ella em va tornar la trucada. A mi em va semblar que havia passat mitja hora".

Patricia Rivas imparteix classes a l'institut de Parkland a alumnes de 14 a 19 anys d'edat, si bé "la major part d'ells no es trobaven en aquell moment a l'aula perquè tenien altres activitats -explica la mare de Patricia- així que ella estava només amb cinc d'ells".

"Al matí havien tingut n simulacre d'incendi i, a això de les 2 de la tarda, en sentir de nou l'alarma va creure que era de nou un exercici. Suposo que va haver de sentir els trets i que va ser llavors quan ella i els cinc nois van anar a un petit despatx que té allà i es van amagar dins d'un armari. no sé quant temps va passar dins però sí em va dir que no va sortir d'allí fins que van anar a buscar-la ".

Per a Violeta Porta, la calma de la seva filla va poder ser decisiva en la situació servint d'exemple per als seus alumnes.

Fins fa sis mesos Rivas era professora a l'Institut de Lodosa (Navarra), on va demanar una excedència per prendre contacte amb la docència als Estats Units.

"Les experiències allà han anat molt més enllà dels esperat -explica la seva mare- doncs també va viure l'Huracán Irma. Nosaltres hi vam ser amb ella llavors i va ser terrible".

Quant a l'estat emocional en què es troba Patricia, la seva mare comenta que espera que no li quedi cap trauma "perquè pugui seguir allà fent classe".

El tirador que ha causat la tragèdia a l'institut de Parkland és un jove de 18 anys anomenat Nikolaus Cruz, qui havia estat alumne a l'escola i al qual se li havia prohibit l'entrada per les seves amenaces.