El PSOE insta Cs a incloure el salari mínim en el debat sobre canviar la llei electoral

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va suggerir a Ciutadans incloure en les seves converses per tractar la seva postura de cara a una reforma de la llei electoral incloure en el debat extrems com la proposició de llei del PSOE per elevar el salari mínim o la iniciativa legislativa popular impulsada fa un any pels sindicats per implementar una renda bàsica a aturats de llarga durada.

Sánchez va fer aquestes afirmacions poc després que el Grup Parlamentari Socialista traslladés a Ciutadans que la reforma de la llei electoral «no és una prioritat» per als socialistes, segons va revelar el secretari general de la formació taronja i diputat, José Manuel Villegas. Villegas va confessar que els havia «sorprès» la resposta del PSOE quan, segons el parer de Ciutadans, la democràcia espanyola es mereix una llei electoral «més moderna i justa».