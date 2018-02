Saakashvili arriba a Holanda després de ser expulsat dilluns d'Ucraïna

L'expresident de Geòrgia Mikhail Saakashvili va arribar a Holanda després de ser expulsat a principis d'aquesta setmana d'Ucraïna, on va arribar a ser un dels principals líders opositors i a governar la regió d'Odessa entre els anys 2015 i 2016. Saakashvili, casat amb una dona holandesa, va ser captat per les càmeres a l'aeroport d'Amsterdam, tot i que el seu primer destí després de l'expulsió decretada per les autoritats ucraïneses havia estat Polònia. L'antic mandatari ucraïnès va ser interceptat a Kíev i expulsat sota l'argument que es trobava al país de forma il·legal.