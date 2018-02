Zuma anuncia la seva dimissió com a president de Sud-àfrica

El president de Sud-àfrica, Jacob Zuma, va anunciar que ha decidit presentar la seva dimissió com a president del país després de les pressions arribades des del seu propi partit, el Congrés Nacional Africà (ANC), perquè deixés el poder. «L'ANC no quedarà dividit per culpa meva», va assegurar en un discurs dirigit a tota la nació des del palau presidencial, a Pretòria, després de deixar clar que no està d'acord amb la decisió de la seva formació, l'ANC, de deixar de ser el mandatari.

Zuma va agrair als sud-africans «el privilegi» d'haver-los servit i va afegir que ha estat tot «un honor». «Haig d'acceptar que, si el meu partit i els meus compatriotes desitgen que sigui rellevat del càrrec, han de poder exercir aquest dret i fer-ho de la manera prescrita a la Constitució», va afirmar.

Hores abans, el president de Sud-àfrica havia rebutjat per «injusta» la petició del seu partit, insistint que no ha comès cap irregularitat per la qual hagués d'abandonar el càrrec que ocupa des de l'any 2009, tal com li va demanar el seu partit dimarts.