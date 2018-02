Una anciana mata al seu fill discapacitat per compassió i la deixen en llibertat

L'anciana de 83 anys d'edat que va acabar amb la vida del seu fill, de 64 anys i amb discapacitat, intoxicant-lo amb 16 blísters de medicaments ha estat condemnada a llibertat vigilada durant sis anys, amb l'obligació de sotmetre's a tractament psiquiàtric sense internament.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts jurídiques, després que la Fiscalia Provincial de Madrid, que reclamava fins a sis anys de presó, i la defensa de l'anciana hagin arribat a un acord de conformitat per a la seva condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu. A més, se li ha aplicat l'eximent complet per la seva condició psicològica.

D'acord amb la Fiscalia, la dona va decidir acabar amb la vida del seu fill --la dependència d'ella era absoluta al trobar-se mancat de mobilitat, cec, sord i mut --, en veure's minvada en les seves capacitats físiques per continuar assumint les cures que requeria. També ho hauria fet amb la finalitat d'evitar que "els seus altres fills haguessin de suportar la càrrega del germà quan ella faltés".

L'acusada, segons les conclusions provisionals del Ministeri Públic, va repartir el contingut dels medicaments triturats en dos gots: un per al fill i un altre per a ella mateixa. Els va trobar inconscients una de les seves filles, encara que la dona va tenir més sort que el mort.