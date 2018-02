Cyril Ramaphosa pren possessió com a nou president de Sud-àfrica

El líder del Congrés Nacional Africà (ANC), Cyril Ramaphosa, va prendre possessió com a nou president de Sud-àfrica, un cop el Parlament va confirmar la seva elecció després de la renúncia de Jacob Zuma, esquitxat per escàndols de corrupció i repudiat pel seu propi partit. Ramaphosa, de 65 anys, va ser elegit president del país en una sessió parlamentària sense necessitat de votació, després que el seu partit, l'ANC, proposés la seva candidatura. En un breu discurs, va prometre «no decebre» la ciutadania i va situar dins del seu «radar» tots els temes relacionats amb la corrupció.

Després de la proclamació per part dels parlamentaris, el president del Tribunal Constitucional, Mogoeng Mogoeng, va ratificar el nomenament de Ramaphosa com a cap d'Estat. El magistrat també va presidir la solemne cerimònia de presa de possessió.

La proclamació del nou líder va donar pas als aplaudiments dels parlamentaris de l'ANC i als càntics i balls de representants polítics que van assistir a la sessió parlamentària i que van celebrar l'arribada de Ramaphosa i la sortida de Zuma.

Mmusi Maimane, el líder del principal partit opositor, Aliança Democràtica, va felicitar Ramaphosa per la seva designació, però va deixar clar que tots dos es veuran les cares a les eleccions presidencials previstes per al 2019, quan conclou l'actual mandat presidencial.

La designació de Ramaphosa es va produir menys de 24 hores després que l'anterior mandatari, Jacob Zuma, anunciés la seva dimissió després de l'ordre del seu partit de deixar el càrrec. Zuma s'ha vist obligat renunciar per les pressions de l'ANC derivades dels escàndols de corrupció en què s'ha vist immers.

El canvi presidencial va coincidir també amb un anunci per part de la Fiscalia que declara Ajay Gupta, un dels tres germans de la totpoderosa família Gupta que han estat acusats de corrupció, com a «pròfug de la Justícia», després que no s'hagués lliurat a la policia.