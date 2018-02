Detenen un home per abusar sexualment de la filla adoptiva i de 2 nebodes

La Guàrdia Civil de Cantàbria ha detingut un home de 67 anys com a presumpte autor d'abusos sexuals a la seva filla adoptiva, durant més de 10 anys, i dues nebodes quan totes elles eren menors. Després de ser posat a disposició judicial, l'acusat va ingressar a la presó.

La investigació va començar el passat 7 de febrer després que una jove de 21 anys posés en coneixement de l'Equip de la Dona-Menor (Emume) de la Guàrdia Civil els continus abusos sexuals dels quals hauria estat objecte des dels 8 anys per part del seu pare adoptiu. Aquests abusos van començar just després de ser adoptada, començant per tocaments quan pare i filla es trobaven sols, amb l'excusa, per part del progenitor, que «era una cosa normal i era un secret» entre tots dos. A mesura que la nena va anar creixent, els abusos van ser cada vegada «més continus i greus», arribant a l'accés carnal, tot i la negativa de la menor, a la qual el pare amenaçava dient-que «si explicava alguna cosa destrossaria la família».

El control del pare sobre la menor era ferri, arribant fins i tot a prohibir-li sortir amb les seves amigues si es negava a mantenir relacions sexuals amb ell. D'aquesta manera, l'home feia servir diferents coaccions i xantatges, tant per aconseguir les seves pretensions com perquè la seva filla no expliqués el que passava.

Aquests fets es van prolongar fins passada la majoria d'edat de la noia, que, a partir de llavors va poder anar apartant-se del seu pare, tot i que quan coincidien al domicili ella es tancava a la seva habitació. A més, la investigació també ha posat al descobert que el detingut va abusar presumptament de dues nebodes fa uns 30 anys, quan elles passaven algun cap de setmana amb ell.