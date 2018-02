Detenen a Màlaga una fugitiva britànica de 71 anys buscada per estafa i frau

Agents de la Policia Nacional van arrestar al municipi malagueny d'Estepona una dona de 71 anys nascuda a Londres (Regne Unit) per tenir en vigor una ordre europea de detenció i entrega dictada per les autoritats del seu país per la comissió dels delictes d'estafa, frau i falsificació. La fugitiva va ser localitzada dimarts passat a Estepona i, una vegada que els agents van poder confirmar que es tractava de la persona reclamada, va ser arrestada i traslladada a dependències policials per tenir en vigor una requisitòria europea. Segons es recull en la requisitòria, la dona era responsable d'una empresa d'inversions entre els anys 1993 i 1995. Durant la seva gerència va persuadir diferents clients perquè invertissin en monedes rares a canvi d'obtenir guanys a curt termini. Els inversors van aportar un capital total de 2,25 milions de lliures que mai van recuperar.