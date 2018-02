El directiu implicat nega abusos a menors

L'antic directiu d'Oxfam a l'epicentre de l'escàndol per abús sexual que ha colpejat la secció britànica de l'ONG va assegurar que va cometre «errors» quan va treballar a Haití, però va negar haver pagat a prostitutes o abusat de menors. Roland Van Hauwermeiren, que va ser director d'Oxfam a Haití després del terratrèmol de 2010, va dir que no vol presentar-se com a víctima, sinó que tem que Oxfam, altres treballadors humanitaris i aquells a qui ajuda patiran per les acusacions falses. Per part seva, l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu va anunciar la seva dimissió com a ambaixador d'Oxfam en resposta a les «acusacions d'immoralitat i possible criminalitat» cap a treballadors de l'ONG.