Exafiliats de Cs denuncien que alguns candidats van comprar el lloc a les llistes

Membres d'una Plataforma d'exafiliats de Ciutadans van assegurar a la comissió d'investigació del finançament dels partits al Senat que coneixen diversos casos en què la campanya del partit per a les eleccions autonòmiques i locals de 2015 va ser finançada amb diners dels candidats, que compraven els primers llocs de la llista. En particular, apunten que a San Sebastián de los Reyes i a Fuenlabrada es van pagar 18.000 i 11.000 euros per estar a la part alta de les llistes electorals.

L'advocat Alberto Ganga, de la Plataforma per les Garanties Ciutadanes que reuneix exmembres del partit taronja, va comparèixer a la comissió del Senat reactivada pel PP per estudiar les finances de la resta de partits i que compta amb una sessió monogràfica sobre Ciutadans. El PP ha actuat en solitari davant el boicot que realitza l'oposició a aquest fòrum, que considera una maniobra de distracció dels populars.

Davant les preguntes del portaveu del PP, Luis Aznar, el lletrat va assenyalar com a responsables d'aquest modus operandi al que va anomenat com «el club de la pipa», quatre persones entre les quals va identificar el president de Ciutadans, Albert Rivera, el gerent de Ciutadans, Carlos Cuadrado, i el secretari general, José Manuel Villegas, que segons Ganga, «dominen el partit de dalt a baix».

També va suggerir que la Fiscalia Anticorrupció «va mirar cap a un altre costat» davant de les seves denúncies, ja que el 2015 Ciutadans era «necessari» per atacar altres formacions com UPyD.