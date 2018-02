Expulsen una dona amb Down d'una xerrada perquè podria "espantar"

El Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha denunciat l'expulsió d'una dona amb síndrome de Down d'una xerrada publicitària celebrada a la localitat de Motilla del Palancar, a Conca.

Ascensión Leal, germana de l'expulsada i que es trobava a l'acte amb ella, va explicar que un representant de l'empresa organitzadora, Media Salud, va treure fora la Julia perquè considerava que podria "espantar" als assistents.

En solidaritat amb la dona discapacitada, de 49 anys, molts dels presents van decidir abandonar la xerrada. Julia i Ascensión lamenten que a hores d'ara hi hagi tal falta d'empatia amb els afectats per síndrome de Down i ara estudien emprendre accions legals contra l'empresa.