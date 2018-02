La filial espanyola d'Oxfam admet 4 casos de «mala conducta sexual»

Oxfam Intermón, la filial espanyola d'Oxfam, ha reportat quatre casos de «mala conducta sexual» a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina per part de membres del personal de l'organització en els últims cinc anys (des de 2012), dels quals un es refereix al pagament de serveis sexuals a una persona adulta, encara que no amb fons de l'ONG, i que va derivar en acomiadament. Així ho van indicar després que el passat cap de setmana es conegués l'escàndol d'Oxfam Regne Unit a Haití, on diversos treballadors van contractar prostitutes, entre les quals hi havia menors, amb fons de l'ONG.

En concret, dels quatre casos d'Oxfam Intermón, dos van ser per comentaris amb connotació sexual per part de membres del personal cap a altres treballadores, un va ser d'assetjament i intimidació a una altra treballadora i l'últim, vinculat amb el pagament per serveis sexuals a una persona adulta, que va derivar en acomiadament. Cap dels quatre va implicar un menor i, pel que fa a les sancions, els dos primers van derivar en una amonestació formal –que consta a l'expedient laboral–, mentre que en el cas d'assetjament i intimidació, quan va arribar la denúncia, el treballador ja havia sortit de l'ONG, encara que també es va fer constar al seu expedient, segons van explicar el director d'Oxfam Intermón, José María Vera, i la directora adjunta, Pilar Orenes.

Des de 2012, Oxfam Intermón té un codi ètic que inclou un codi de conducta d'obligat compliment, mecanismes de denúncia confidencials i equips especialitzats per prevenir, investigar i actuar «amb contundència», segons van explicar. La filial espanyola d'Oxfam compta amb 1.400 empleats i 1.700 voluntaris.

Per part seva, el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, es va referir als casos de conducta sexual inapropiada registrats a l'ONG Oxfam i va assegurar que és una de les ONG «més bel·ligerants» a l'hora de criticar polítiques econòmiques que són les que estan portant desenvolupament econòmic a tot el món. «Hauria de cuidar més casa seva i no parlar tant de les cases alienes», va puntualitzar.