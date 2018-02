El pare d'una nena es fa passar per ella per quedar amb un pedòfil i l'apallissa

L'argentí Walter Martín Rodríguez es va fer passar per la seva filla d'11 anys, que estava sent assetjada per un home de 29 a través del WhatsApp, per tal de desemmascarar-lo i que fos detingut. Quan es va trobar al carrer amb ell al lloc acordat, li va clavar una pallissa. A través del seu telèfon mòbil, la nena rebia continus missatges de contingut sexual de Germán Acosta, en els quals li demanava fotos íntimes, així com reunir-se amb ella tot i ser menor d'edat. A més, Acosta li enviava fotos del seu penis. La nena, cansada de la situació, ho va explicar al seu pare, qui va començar a seguir el joc a l'assetjador per tal de trobar-lo.

En els seus missatges, l'assetjador li deia a la nena el que havia de fer: «Els dius als teus pares que vas a veure a una amiga», li va escriure al xat. «Primer em va dir que anés a casa seva i em va passar la direcció, després que a casa no podíem estar perquè hi havia la seva mare i que ens veiéssim a la cantonada de la concessionària de cotxes», va explicar el pare de la menor. El pare va concertar una cita amb l'assetjador en un dels barris més populars de Buenos Aires i li va clavar una forta pallissa després d'esperar-lo uns vint minuts, per després denunciar-lo.

«La veritat és que vaig anar a la cita per matar-lo, no ho vaig pensar. Em va separar la policia, si no el mato», va comentar el progenitor. «La veritat és que molt no ho vaig pensar, volia saber fins on podia arribar. Jo li deia que tenia 11 anys i ell em deia que no importava», va afegir.