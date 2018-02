Arresten a Madrid una membre de Sendero Luminoso

Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional van detenir a Madrid una dona de 47 anys per la seva presumpta pertinença i participació en, almenys, tres assassinats comesos al Perú per l'organització terrorista Sendero Luminoso.

Contra la detinguda hi ha una ordre d'extradició sol·licitada per les autoritats del país sud-americà per ser culpable en un procés penal per delictes de terrorisme que en la legislació d'aquell país estan penats amb fins a 30 anys de privació de llibertat.

Els investigadors consideren que aquesta dona és molt perillosa i li imputen, entre altres accions delictives comeses al Perú, l'assassinat de dos oficials de policia i un civil l'any 1990 i l'assalt a un lloc policial el 1992.