Bilbao Activistes de Greenpeace intenten impedir un enviament d'armes

Una vintena d'activistes va intentar impedir l'enviament d'armament des del Port de Bilbao a països de la coalició liderada per l'Aràbia Saudita que participen en la guerra del Iemen. Després de set hores de detenció, van ser alliberats tots els activistes que van participar en la protesta. Avui hi haurà una manifestació contra l'enviament d'armes des del Port de Bilbao, convocada per la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia i en la qual participarà Greenpeace.