Expulsen una dona amb síndrome de Down d'un acte «perquè no molesti»

Una dona de 49 anys amb síndrome de Down va ser expulsada d'un acte públic davant la possibilitat que pogués «interrompre la xerrada i molestar la resta d'assistents», segons va denunciar l'organització Down España. Segons va explicar l'entitat, Juliana Josefa Leal va acudir al costat de les seves dues germanes, Ascensión i Irene, a un hotel a Motilla del Palancar (Conca) per assistir a una xerrada de l'empresa valenciana Medisalud, que va negar que s'expulsés una persona «pel fet de tenir síndrome de Down».

«Quan vam entrar al recinte, quedaven ja molt poques cadires lliures, així que vam demanar a un noi de l'organització que ens donés una cadira. En veure la meva germana es va negar a donar-nos-la i ens va dir: ella no pot ser aquí, pot interrompre la xerrada i molestar la resta de clients», va relatar Ascensión Leal, una de les germanes de Juliana.

Ascensión va assegurar que la seva germana «va tenir en tot moment un comportament completament correcte» i va afegir que era «impossible que molestés ningú». Després de l'incident, les tres germanes van decidir marxar i, al costat d'elles, altres assistents van abandonar el lloc en considerar que havia existit tracte discriminatori cap a una persona amb síndrome de Down.

Així mateix, la germana de Juliana Josefa va explicar que cap responsable de l'empresa que organitzava la xerrada s'ha posat en contacte amb ells ni per demanar disculpes ni per donar-los cap tipus de resposta. Després de tenir coneixement del que havia passat, Down España es va posar en contacte amb l'empresa per conèixer la seva versió. L'empresa està investigant l'assumpte.