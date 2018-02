Interroguen dues vegades l'excap de campanya de Trump pel cas de la ingerència russa

Steve Bannon, excap de campanya de Donald Trump, ha estat interrogat dos dies d'aquesta setmana pel fiscal especial Robert Mueller, que es troba darrere de les investigacions sobre la presumpta ingerència russa en les eleccions presidencials del 2016. Bannon va respondre a totes les preguntes plantejades per l'equip de Mueller i cap tema va quedar sense ser tractat. Aquesta postura seria diferent a l'adoptada per l'excap de campanya de Trump a mitjans de gener, quan es va negar a respondre a les preguntes de la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra de Representants dels Estats Units en el marc de l'esmentada investigació.

Un gran jurat està cridat a estudiar les proves que es presentin durant una sèrie de vistes amb l'objectiu de determinar si hi ha indicis suficients per a l'inici d'un judici formal, encara que en aquest cas no està clar si realment Mueller vol arribar tan lluny. Bannon, una de les figures més importants durant la carrera de Trump cap a la Presidència, va arribar fa gairebé un any a la Casa Blanca de la mà del magnat com el principal responsable de l'estratègia. No obstant això, va anar perdent pes en el convuls entorn del president i finalment a l'agost va ser acomiadat.