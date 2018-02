L'FBI admet que no va seguir els protocols amb l'autor de la matança de Florida

L'FBI ha admès que no es van seguir els protocols adequats després d'un avís rebut a principis de gener que ja alertava del potencial risc de Nikolas Cruz, el jove detingut per assassinar 17 persones dimecres en un institut de secundària de Parkland (Florida). El 5 de gener, «una persona propera a Nikolas Cruz» va contactar amb l'agència federal de seguretat per expressar les seves «preocupacions» sobre el jove. Així, va informar que estava en possessió d'armes, mantenia un «comportament erràtic», havia expressat el seu «desig de matar gent» i havia publicat missatges «preocupants» a les xarxes socials.

El missatge fins i tot al·ludia al fet que Cruz podia portar a terme un tiroteig en un centre educatiu, com finalment va passar dimecres, segons un comunicat difós per l'FBI.

Per altra banda, la mare d'una de les víctimes mortals del tiroteig registrat dimecres en aquest institut de l'estat nord-americà de Florida va reclamar al president dels EUA, Donald Trump, que «impedeixi que les armes arribin a les mans dels nens» i «posi detectors de metalls a l'entrada de totes les escoles».

En un altre ordre de coses, una estudiant de 15 anys va ser arrestada al comtat de Brevard, a la costa est de Florida, per publicar en una xarxa social amenaces que havien estat circulant per internet. L'amenaça, que va sorgir inicialment d'una imatge a snapchat a Carolina del Sud, mostra una estudiant amb una arma dient el nom d'una escola.