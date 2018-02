Oxfam va contractar de nou un treballador implicat en l'escàndol d'Haití

Un treballador d'Oxfam dels que van ser acomiadats per acusacions de mala conducta sexual a Haití va ser després contractat de nou per la mateixa organització benèfica a Etiòpia, segons diversos mitjans britànics. Oxfam va assegurar que la decisió de donar feina a aquest treballador de nou com a consultor en aquest país africà va ser un «greu error». «Mai hauria d'haver succeït. Encara estem comprovant com va succeir això», va reiterar l'organització, que està comprovant si aquest empleat va tornar a cometre abusos sexuals a Etiòpia, igual que va fer a Haití.

Per part seva, Oxfam va anunciar la posada en marxa d'un «pla d'acció» que inclou, entre altres mesures, la creació d'una comissió independent formada per expertes en defensa dels drets de les dones per avaluar les pràctiques internes de l'ONG i prevenir casos d'abusos sexuals com els ocorreguts a Haití. La directora executiva d'Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, va informar que l'ONG ha aprovat «un pla d'acció integral per enfortir els seus sistemes de protecció a tota l'organització amb l'objectiu de posar fi a l'assetjament i l'abús».

Paral·lelament, Acción contra el Hambre España ha acomiadat dos treballadors en els últims set anys (des de 2011) per contractar serveis de prostitució a Mali i Filipines, encara que no ho van fer amb fons de l'ONG, segons va explicar l'organització. La secció espanyola d'Acción contra el Hambre va reportar cinc casos de conducta inapropiada des de 2011.