El president d'Aragó diu que el castellà està "injustament i il·legalment maltractat i postergat" a Catalunya

El president de l'Aragó, i líder del PSOE aragonès, Javier Lambán, ha assegurat aquest dissabte que el castellà "com a llengua està sent injustament i il·legalment maltractat per la Generalitat" i que està també "injustament i il·legalment postergat a l'escola catalana". "I això resulta absolutament inacceptable", ha resolt en declaracions als mitjans abans de participar al Comitè Federal del PSOE.

Per això, Lambán ha defensat que l'Estat "ha de tornar" a Catalunya en educació, "com en altres moltes matèries", ja que considera que "en va marxar fa temps". El dirigent socialista aragonès ha urgit a fer-ho així si es vol que Catalunya a "mig o llarg termini no sigui un problema definitivament irresoluble".