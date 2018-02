El conseller delegat d'Oxfam titlla les crítiques a l'ONG de «desproporcionades»

El conseller delegat d'Oxfam, Mark Goldring, va qualificar les crítiques a l'ONG de «desproporcionades», després de l'escàndol sexual en què directius i cooperants es van veure implicats a Haití el 2010, en una entrevista divulgada per The Guardian. Goldring va qüestionar la «intensitat» i la «ferocitat» dels atacs abocats des de diversos sectors cap a aquesta organització no governamental, sumida en una profunda crisi després que un altre diari britànic, The Times, destapés el comportament sexual d'alguns dels seus voluntaris i treballadors amb persones a les que suposadament havien d'ajudar.

Segons una investigació divulgada dilluns passat per aquest diari, Oxfam va arribar a encobrir que empleats de l'ONG van contractar prostitutes a Haití després del terratrèmol que va patir aquest país. Goldring va repetir les seves disculpes pels «fracassos» de l'organització i va reconèixer que s'han d'emprendre grans reformes, alhora que va alertar que la controvèrsia ha afectat donatius «vitals».

«La intensitat i la ferocitat de l'atac fa que ens preguntem: què hem fet? Hem assassinat nadons en els seus bressols? Sens dubte, la magnitud i la intensitat dels atacs és desproporcionada davant del nivell de culpabilitat. No ho entenc», va assenyalar.

Després la polèmica, la ministra britànica de Desenvolupament Internacional, Penny Mordaunt, va anunciar que Oxfam deixarà de percebre ajudes públiques.