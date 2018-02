Cs avisa els exedils del PP de Jaén que hauran de deixar les seves actes per afiliar-se

Ciutadans va avisar que els càrrecs públics d'altres partits que vulguin sumar-se a la formació «hauran de deixar la seva acta» abans d'aquesta integració. Així ho van assegurar fonts del partit taronja respecte a la decisió dels exmembres del PP de Jaén que, fruit de la seva posició crítica amb la direcció popular, han anunciat la seva voluntat d'iniciar una nova etapa a la formació taronja.

Des de Cs van defensar que, durant les «últimes setmanes, nombrosos membres del PP i del PSOE estan trucant a les portes de Cs a causa de l'immobilisme dels seus partits i la corrupció del PP». En tot cas, des de Cs van aclarir que «no es permet la doble militància ni tampoc l'afiliació de càrrecs públics d'altres partits», de manera que, «abans de sumar-se, hauran de deixar la seva acta». Així mateix, des de Ciutadans van destacar que «no som sectaris, i les nostres portes estan obertes al talent», fet pel qual van fer una crida a la societat per «sumar-se al projecte».

Aquestes afirmacions es van produir després de l'anunci d'exregidors del PP de Jaén que se sumaran a les llistes de Ciutadans, tot i que els càrrecs públics que van abandonar les files populars es mantindran com a no adscrits i no s'afiliaran fins al final d'aquest mandat. Així ho va explicar l'alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, i cap més visible de la plataforma Jaén Adelante, constituïda per integrants del corrent crític del PP una vegada que el van abandonar en no comptar amb una «proposta digna d'integració».