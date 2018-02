Detenen un home a Alacant reclamat a Bèlgica per un delicte d'homicidi

La Policia Nacional ha arrestat aquesta setmana a Benidorm (Alacant) un home de 65 anys que havia fugit de Bèlgica i estava reclamat per les autoritats per un presumpte delicte d'homicidi i agressió amb lesions greus. El pròfug va matar una persona el 1990 durant un robatori. A principis d'aquest mes, mentre es trobava en tractament a l'hospital de Sint-Kamillus a Bierbeek (Bèlgica), el sospitós es va escapar del centre i va viatjar a Benidorm, on es va mantenir ocult durant dues setmanes. En tenir coneixement de l'ordre de detenció, la Policia va iniciar la investigació per localitzar-lo a Espanya, fins que va ser arrestat a Benidorm dijous passat. Tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega, amb fins d'extradició, emesa per les autoritats belgues. El detingut havia estat condemnat a Bèlgica per un delicte d'homicidi i agressió amb lesions greus.