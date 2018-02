L'Ukip destitueix el seu líder per les declaracions racistes de la seva exparella

El líder del Partit per la Independència del Regne Unit (Ukip), Henry Bolton, va ser destituït en un congrés extraordinari de la formació en què es va votar una moció de censura. La moció de censura havia estat ja aprovada pel Comitè Executiu Nacional del partit, però ahir va ser ratificada pels afiliats de la formació. Bolton s'havia aferrat al lideratge de l'UKIP tot i l'oposició de diverses figures de pes del partit, descontents amb la seva relació amb la model Jo Marney, que ha llançat crítiques racistes contra la xicota del príncep Enric de Gal·les, Meghan Markle. Bolton va reconèixer que manté una «forta relació afectiva» amb la seva exparella, així com va criticar les incursions a la seva vida privada.

Henry Bolton va ser triat el passat estiu com a successor de Paul Nuttal, després de la debacle electoral de l'Ukip des del 12% a menys del 2% dels vots, incapaç de capitalitzar el vot a favor del Brexit i enmig d'una guerra fratricida. Als seus 54 anys, amb la seva experiència com a veterà de guerra a l'Iraq i l'Afganistan, va arribar amb la tasca de pacificar el partit i evitar el viratge a la ultradreta, encara que aviat va arribar a confessar que «ni tan sols els talibans et preparen per a la tasca de liderar l'Ukip».