May assegura que «no hi ha possibilitat d'un segon referèndum sobre el Brexit»

La primera minista britànica, Theresa May, va descartar per complet la convocatòria d'un segon referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la Unió Europea després de la victòria dels partidaris de la separació en el plebiscit de juny de 2016. «Marxarem de la UE i no hi ha possibilitat d'un segon referèndum o de tornar al bloc. Crec que això és important», va destacar May durant la seva compareixença a la Conferència de Seguretat de Munic.

«El poble britànic és del parer que, si es pren una decisió, els governs no haurien de fer marxa enrere com si s'haguessin equivocat», va assenyalar, tot afegint que l'acord que regularà la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit quedarà més o menys resolt a finals del 2019, encara que molts dels seus aspectes ja entraran en vigor l'any vinent.

Per part seva, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va recomanar al Regne Unit que tracti de manera separada amb Brussel·les les negociacions econòmiques i comercials sobre el Brexit i el futur acord de seguretat quan es concreti la sortida del país del bloc. «Necessitem una aliança de seguretat entre el Regne Unit i la UE, però no podem barrejar qüestions», va afegir.