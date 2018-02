Quatre condemnes a mort per a un home per violar i matar una nena al Pakistan

Un tribunal antiterrorista de Lahore, a l'est del Pakistan, va sentenciar a quatre condemnes a mort i una cadena perpètua l'autor de la violació i assassinat d'una nena de 7 anys a la ciutat de Kasur, a la província oriental del Panjab, en un cas que va estremir al gener passat tot el país. Imran Ali, de 23 anys, va ser sentenciat quatre vegades a la pena capital per segrest, violació, assassinat i terrorisme, i a cadena perpètua per un «acte antinatural» amb una menor, va explicar el fiscal general del Panjab, Syed Ehtesham Qadir. A més, se l'ha sentenciat a set anys de presó per abandonar el cadàver de la nena en un contenidor d'escombraries. «No només va confessar la violació i assassinat de la nena, sinó de vuit nenes més», va dir Qadir, en assenyalar que el judici amb prou feines ha durat quatre dies. El fiscal va assenyalar que la forma en què ha de ser executat no forma part de la decisió.