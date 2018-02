Tretze morts a Mèxic en estavellar-se un helicòpter després d'un sisme

Almenys 13 persones van morir en un accident d'un helicòpter que transportava el secretari de Governació de Mèxic, Alfonso Navarrete Prida, i el governant d'Oaxaca, Alejandro Murat, quan examinaven els danys del sisme que va tenir lloc de matinada, d'intensitat 7,2, al sud del país. Les víctimes són cinc dones, quatre homes, dues nenes i un nen, als quals cal sumar una tretzena persona que va perdre la vida a l'hospital. La Fiscalia mexicana va afegir que unes altres 15 persones van resultar ferides. L'aparell es va estavellar a la localitat de Pinotepa de don Luis quan intentava aterrar.

El terratrèmol de magnitud 7,2 en l'escala de Richter va sacsejar el sud-oest de Mèxic i va deixar prop d'un milió de llars sense electricitat. Concretament, el director general de la Comissió Federal d'Electricitat, Jaime Hernández, va explicar que uns 998.000 habitatges es van quedar sense subministrament elèctric a causa del sisme, que va tenir lloc cap a tres quarts de sis de la tarda.

El Servei Geològic dels Estats Units va assenyalar que l'epicentre, que es va localitzar a l'estat d'Oaxaca, està a 37 quilòmetres de Pinotepa de don Luis i va explicar que l'hipocentre es troba a 24,6 quilòmetres de profunditat.

A l'estat de Mèxic uns 200.000 habitatges i comerços es van quedar sense llum, especialment al municipi d'Ecatepec, mentre que a l'estat de Guerrero van ser 154.000 els immobles afectats, davant els 110.000 que es van quedar sense electricitat a Oaxaca.

Per altra banda, el Centre d'Alertes de Tsunami del Pacífic va assegurar que no hi va haver risc de tsunami després del sisme.

El Servei Geològic dels EUA va explicar que es van registrar almenys 59 rèpliques a la zona, una d'elles de magnitud 5,9. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, va assenyalar que es van activar els protocols d'Emergència. «Si es tracta d'un sisme de més de 7 graus s'instal·la el Comitè Nacional d'Emergències», va afegir.