Acusen el vidu d'una diputada britànica assassinada d'assetjar dones

Brendan Cox, el vidu de la diputada britànica Jo Cox, assassinada el 2016 per un individu afí al grup neonazi Aliança Nacional, ha dimitit de dues fundacions que presidia en nom de la seva dona davant diverses acusacions per assetjament sexual que ha rebut, segons va confirmar la família. El dominical del diari Daily Mail va informar que un any abans de la mort de la seva esposa, Cox presumptament va assetjar sexualment una companya cooperant de l'ONG Save the Children en un bar de Londres. Cox, de 39 anys, ha reconegut en el seu compte verificat de Twitter que «vaig cometre errors» abans d'abandonar l'organització benèfica, encara que va afirmar que les seves accions «mai van ser malicioses, però sí potser inapropiades».

Per part seva, la Jo Cox Foundation va confirmar la dimissió de Cox i va demanar un temps per poder analitzar les acusacions formulades contra ell, de qui en tot cas va elogiar la seva «integritat, el compromís i la dedicació» que ha exhibit en tot moment en el seu paper al capdavant de la fundació. La germana de la diputada britànica morta, Kim Leadbeater, va donar el seu suport complet a Cox en «un altre dia molt difícil» per a la família, segons un comunicat.