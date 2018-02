Islàndia, primer país europeu a prohibir la circumcisió en nens

Islàndia està a punt per convertir-se en el primer país europeu a prohibir la circumcisió en nens, el que ha generat polèmica entre musulmans i jueus per considerar que aquesta mesura afecta la llibertat religiosa. El projecte de llei presentat al parlament islandès proposa penes de fins a sis anys de presó per a qualsevol persona que realitzi una circumcisió que no sigui per raons mèdiques. Els crítics consideren que la mesura, que ha estat criticada per líders religiosos a tot Europa, faria insostenible la vida dels jueus i musulmans a Islàndia. El cardenal Reinhard Marx, president de l'Església Catòlica a la Unió Europea, va assenyalar que aquest projecte és un «atac perillós» a la llibertat religiosa. El projecte de llei islandès diu que la circumcisió de nens petits viola els seus drets i és incompatible amb la convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant.