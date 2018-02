El primer ministre israelià qualifica l'Iran com «la major amenaça del món»

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va qualificar l'Iran com «la major amenaça del món» durant un discurs a la Conferència de Seguretat de Munic durant el qual va exhibir als presents una peça de l'avió no tripulat abatut dissabte passat per les forces israelianes i que presumiblement es va enlairar des d'una base militar gestionada per l'Iran a Síria.

«Senyor Zarif, reconeix vostè això?», va preguntar Netanyahu al ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Javad Zarif, que també va participar en el fòrum, mentre subjectava el que va descriure com una peça de l'aparell. «Hauria de fer-ho. És seu. Pot portar-li un missatge als tirans de Teheran: no posi a prova Israel», va afegir. L'avió no tripulat, segons Israel, va arribar des de la regió siriana dels Alts del Golan i va ser interceptat per un helicòpter Apache.

El ministre d'Exteriors de l'Iran va descriure com un «circ» la intervenció de Netanyahu a la Conferència de Seguretat de Munic i va afegir que el «mite de l'anomenada invencibilitat d'Israel s'ha ensorrat». «Israel fa servir l'agressió com una política de veïnatge i és responsable de la repressió en massa contra els seus veïns», va afegir.