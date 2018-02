Moren 66 persones en estavellar-se un avió al sud-oest de l'Iran

Diversos familiars de les víctimes ploren en conèixer que no hi ha supervivents.

Diversos familiars de les víctimes ploren en conèixer que no hi ha supervivents. reuters

Un avió comercial amb 66 ocupants es va estavellar a Semirom, al sud de la ciutat iraniana d'Isfajan. Minuts abans, les torres de control havien anunciat la pèrdua del rastre de l'aparell, un model ATR propietat d'Aseman Airlines, la tercera aerolínia local. Un portaveu de la Comissió de Seguretat Nacional va explicar que a l'avió viatjaven 60 passatgers i sis membres de la tripulació i que no hi ha supervivents. L'aparell feia la ruta entre l'aeroport de Mehrabad, a Teheran, i la ciutat sud-occidental de Yasuy. L'avió es va estavellar 50 minuts després d'enlairar-se cap a tres quarts de nou del matí hora local.

El departament de Relacions Públiques de l'aerolínia va informar que les víctimes són 60 passatgers, entre ells un nen, dos pilots, dos auxiliars de vol i dos membres del personal de seguretat.

L'ATR és un aparell d'ús comercial, propulsat per dos motors turbohèlix per a trajectes curts, fabricat per un consorci italofrancés des de 1988. L'Iran, on els trajectes en avió entre ciutats són comuns donada la distància mitjana que les separa, té una flota molt antiga, en què la mitjana d'edat de les naus és de 20 anys.

Les sancions internacionals al programa nuclear, aixecades el 2016, prohibien a l'Iran comprar recanvis aeronàutics, cosa que segons els experts eleva el risc de tragèdies aèries en el país. Segons el periodista local Sadegh Ghorbani, l'ATR sinistrat a Semirom, de dècades d'antiguitat, «havia estat fora de servei durant mesos, i va tornar a volar només després d'una revisió. Havia experimentat algunes avaries tècniques, inclosa una que el va forçar a fer un aterratge d'emergència a principis d'aquest mes».

L'agència Tasnim va informar de l'inici de les tasques de rescat, complicades per l'orografia agresta de les muntanyes on es creu que es va estavellar l'avió i la boira predominant a la zona, que va dificultar les tasques dels serveis d'emergència.