La policia keniana evita un gran atemptat terrorista d'Al Shabaab

La Policia keniana va impedir un atemptat terrorista de gran envergadura del grup gihadista somali Al Shabaab en una operació policial en què va morir un milicià i dos més van resultar ferits. A més, es van confiscar 36 granades, cinc fusells automàtics, material per fabricar explosius i un cotxe bomba. El vehicle havia estat preparat a territori somali i l'objectiu era utilitzar-lo com a cotxe bomba. El cotxe va ser localitzat a la localitat de Merti, on es va posar en marxa una àmplia operació de les forces de seguretat per detenir possibles còmplices. Un portaveu militar, el coronel David Obonyo, va assenyalar que diversos terroristes van fugir del lloc tot i estar ferits. «L'Exèrcit demana qualsevol informació sobre individus que vulguin rebre atenció mèdica a la zona i també agraeix a la població local la seva cooperació amb les forces de seguretat», va apuntar Obonyo.