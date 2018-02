Queden lliures dos presos d'ETA relacionats amb la mort de Pagazaurtundua

Els presos d'ETA Iñaki Igerategi i Ignacio Otaño han quedat en llibertat, després de complir la pena de sis anys de presó a la qual els va condemnar l'Audiència Nacional per ser integrants del comendo ZIP i donar informació perquè l'organització terrorista assassinés Joseba Pagazaurtundua al febrer de 2003.

Segons va informar l'associació de familiars de presos d'ETA, Etxerat, Igerategi va abandonar a primera hora d'ahir la presó de Badajoz, mentre que Otaño va fer el mateix del centre penitenciari de Monterroso, a Lugo. La iniciativa Kalera Kalera d'Andoain va convocar per a ahir una recepció en homenatge a tots dos, acte que va ser denunciat per UPyD.

Per altra banda, la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat 11 anys de presó per a l'històric etarra Anton Troitiño per pertinença a organització terrorista durant els més de sis anys que va estar fugit a Londres, en considerar que quan va sortir de la presó a Espanya es va reenganxar a ETA i va viure al Regne Unit sota la «disciplina del col·lectiu de refugiats» de la banda.

Troitiño, membre del comando Madrid d'ETA, va complir 24 anys de presó per l'atemptat perpetrat el 1986 a la plaça de la República Dominicana de la capital, en què van morir 12 guàrdies civils. L'etarra va abandonar la presó de Huelva a l'abril de 2011 per un error administratiu en el còmput de les seves condemnes, però quan es va ordenar de nou la seva detenció uns dies després ja havia passat a la clandestinitat.