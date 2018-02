El Suprem de Colòmbia ordena investigar l'expresident Álvaro Uribe

El Tribunal Suprem de Justícia de Colòmbia ha ordenat investigar l'expresident Álvaro Uribe per la seva suposada vinculació en la manipulació de testimonis en un cas contra el congressista Iván Cepeda. «Enviem a la secretaria de la sala una còpia de l'actuació reservada als efectes que s'investigui la presumpta participació del doctor Álvaro Uribe Vélez en la manipulació de testimonis», va indicar la Sala d'Instrucció II de la Sala Penal en un document, segons va divulgar el diari local El Universal.

El Tribunal va considerar que Cepeda no va participar en cap estratègia, però ha trobat proves que els testimonis van ser manipulats o amenaçats per afavorir altres persones.

«Es va demostrar que el doctor Cepeda Castro no va abusar de les seves funcions com a congressista, no va determinar reclusos mitjançant suborns per testificar falsament en contra del doctor Uribe Vélez, el seu germà Santiago i altres persones, ja que, com es veurà, en primer lloc va actuar dins el marc constitucional i legal», afegeix el document.

L'expresident Uribe va reclamar l'any 2012 que la Procuradoria investigués el congressista Cepeda per haver pressionat, oferint beneficis, testimonis en contra seva. En concret es tractaria dels testimonis de dos antics membres de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), els quals van afirmar que el senador del Pol Democràtic els va pressionar per declarar en contra de l'exmandatari.