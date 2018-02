Treballadors d'Oxfam van amenaçar físicament als investigadors dels abusos

L'exdirector d'Oxfam International a Haití Roland Van Hauwermeiren admetre haver contractat els serveis de prostitutes a Haití, segons una investigació interna de l'organització no governamental publicada arran de l'escàndol que ha afectat a l'ONG.

La investigació va ser oberta després d'un correu electrònic rebut al juliol de 2011 en el qual s'alertava de possibles casos de "explotació sexual (ús de prostitutes a les residències d'Oxfam i assetjament sexual al personal, frau, negligència i nepotisme".)

L'informe recull que un equip d'investigació va ser enviat al país per analitzar les acusacions contra el personal de l'ONG a Haití, apuntant que Van Hauwermeiren "va reconèixer haver estat amb prostitutes a la seva residència d'Oxfam".

"Després de ser informat sobre la resta d'acusacions, va assumir la responsabilitat i es va oferir a dimitir", afegeix, segons ha recollit el diari britànic 'The Independent'.

"Després d'abordar l'assumpte (...) es va acordar que Oxfam podria acceptar la seva renúncia i permetre-li una sortida per fases i digna, atès que cooperaria totalment amb la resta de la investigació", assenyala.

Així mateix, afirma que tres treballadors d'Oxfam van amenaçar físicament a un dels investigadors, el que va derivar en nous càrrecs per intimidació contra els responsables.

"Cap de les acusacions sobre frau, nepotisme o ús de prostitutes menors d'edat va ser demostrada durant la investigació, si bé no es pot descartar que alguna de les prostitutes fos menor", subratlla.

Aquesta la primera vegada que Oxfam aborda directament les acusacions contra Van Hauwermeiren, que ha negat el pagament per sexe amb prostitutes o abús de menors. Van Hauwermeiren va dirigir l'operació d'Oxfam a Haití després d'un terratrèmol el 2010 i va renunciar el 2011.

Oxfam ha pactat amb el Govern del Regne Unit que no optarà a cap finançament públic addicional fins que no garanteixi que compleix tots els estàndards ètics, arran de l'escàndol a Haití.

La ministra de Desenvolupament Internacional, Penny Mordaunt, va plantejar en una reunió amb directius d'Oxfam que l'ONG havia d'aclarir com gestionaria casos similars en el futur, que denunciaria davant les autoritats dels seus respectius països als que poguessin cometre algun abús i que cooperaria "plenament "amb les autoritats haitianes per aclarir l'escàndol, el que passa també per" lliurar totes les proves que tinguin ".

L'organització va anunciar divendres la posada en marxa d'un "pla d'acció" que inclou, entre altres mesures, la creació d'una comissió independent formada per expertes en defensa dels drets de les dones per avaluar les pràctiques internes i prevenir casos d'abusos sexuals com els ocorreguts a Haití.