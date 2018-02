Trump veu «inacceptable» que l'FBI ignorés l'avís sobre el tirador de Miami

El president dels Estats Units, Donald Trump, va considerar «inacceptable» que l'FBI ignorés l'avís rebut a principis de gener que alertava del potencial risc de Nikolas Cruz, l'autor del tiroteig en un institut de Parkland (Florida), i va assenyalar que «passen massa temps» intentant demostrar la ingerència russa en la seva campanya. «És molt trist que l'FBI perdés tots els senyals enviats pel tirador de l'institut de Florida. És inacceptable», va assenyalar el mandatari nord-americà a través del seu compte a Twitter.

«Estan passant massa temps intentant demostrar la ingerència russa en la campanya Trump. No hi ha ingerència. Torneu al bàsic i feu que ens sentim orgullosos!», va escriure Trump dirigint-se a l'FBI. L'agència va admetre que no es van seguir els protocols adequats després d'un avís rebut a principis de gener que ja alertava del potencial risc de Nikolas Cruz, el jove detingut per assassinar 17 persones dimecres en un institut de secundària de Parkland, a l'estat de Florida. El governador de l'estat de Florida, el republicà Rick Scott, va reclamar la dimissió del director de l'FBI, Christopher Wray, després que el cos policial hagi admès que «va fallar» en no actuar després de rebre l'avís.

Paral·lelament, els estudiants supervivents del tiroteig van demanar restriccions d'armes durant un míting, però al mateix temps els assistents a una fira d'armes van assenyalar que no poden culpar les armes de la massacre.

Molts dels assistents sl míting que es va celebrar a Fort Lauderdale per exigir lleis d'armes més severes van rebutjar els comentaris de Trump, en què va defensar que el principal factor de la massacre a l'institut Margory Stoneman Douglas va ser la malaltia mental de l'autor. «Hem de parar atenció al fet que això no és només un problema de salut mental», va assegurar Emma González, de 18 anys. «No hauria ferit tants estudiants amb un ganivet», va cridar davant la multitud.