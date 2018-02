Xuclà reclama al director del CNI que comparegui per parlar sobre la relació amb es-Satty

El coordinador de diputats al Congrés i senadors del PDeCAT, Jordi Xuclà, i l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, han comparegut aquest dilluns a la cambra baixa espanyola per tornar a demanar la compareixença del director del CNI a la comissió de secrets oficials. Xuclà ha lamentat que sis mesos després dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, "encara no s'ha fet efectiva la compareixença que va demanar ell mateix el 18 de novembre". I ha exigit les "explicacions pertinents" després de conèixer-se el "vincle" de l'imam de Ripoll i el cos d'intel·ligència estatal. La comissió de secrets oficials es va reunir per últim cop el 14 de desembre, segons ha explicat Xuclà, que ha subratllat que la presidenta de l'ens va assenyalar aleshores que la primera setmana de febrer es faria una nova reunió per fer efectiva la compareixença. El diputat ha adreçat una carta a la presidenta del Congrés per demanar la convocatòria de la comissió.

L'alcalde de Ripoll ha denunciat, de la seva banda, la "falta d'informació" del govern estatal i del director del cos d'intel·ligència. "No sabem ni tan sols si l'imam estava a sou del CNI", ha subratllat. Munell ha reclamat "més transparència" perquè la ciutadania "pugui completar el cicle de dol".Jordi Munell ha considerat, finalment, que l'"ocultació" d'una informació "tan greu" genera "inseguretat i incertesa", per la qual cosa ha afegit: "Ens sentim traïts i enganyats com a societat".