Apareixen esvàstiques pintades a l'ambaixada de Polònia a Israel

Esvàstiques i blasfèmies van aparèixer pintades a l'entrada de l'ambaixada de Polònia a Israel diumenge després que el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, digués que els jueus, així com els polonesos i altres, estaven entre els responsables de l'Holocaust nazi. Polònia va provocar crítiques internacionals amb la seva postura sobre els fets de l'Holocaust en aprovar una llei que imposa presó per suggerir que el país va ser còmplice de la mort de milions de jueus durant la guerra. A la Conferència de Seguretat de Munic de dissabte, un periodista israelià li preguntar a Morawiecki si el reporter podria ser penalitzat per explicar una història a Polònia sobre la seva mare, que va sobreviure a l'Holocaust, i li va dir també que alguns polonesos havien col·laborat amb la Gestapo. En la resposta, Morawiecki va equiparar els «perpetradors jueus» amb els perpetradors polonesos.