'El Bigotis' lamenta els privilegis del marit de Cospedal

Álvaro Pérez, responsable de l'empresa 'Orange Market' de la xarxa Gürtel, creu que en el cas de la suposada finançament il·legal del PP no s'han pres totes les mesures que s'haguessin de contra els donants del partit, i en aquest capítol ha citat en concret a Ignacio López del Hierro, marit de la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal.

El que va ser conegut com a 'El Bigotis', que compleix condemna a la presó de Valdemoro, Madrid, pels contractes de 'Gürtel' per als espais de la Generalitat Valenciana a Fitur i que també està acusat en el judici que se segueix a la audiència Nacional per la suposada finançament il·legal del PP valencià, ha comparegut aquest dimarts davant la comissió d'investigació sobre els casos que afecten el PP.

Segons la seva opinió, dels noms de la suposada finançament il·legal del PP "hi ha els que han sortit" i, si algú falta per sortir, són els donants i ha convidat a examinar la llista i comparar-la amb els contractes i obres públiques que han rebut .



On són els donants?



Segons ha recordat, ell no apareix en els anomenats 'papers' de l'extresorer Luis Bárcenas, però està compareixent en la comissió d'investigació, i en canvi hi ha noms d'aquesta suposada comptabilitat paral·lela del PP que ni se'ls ha cridat a declarar davant cap instància , i ha citat en concret dos noms: Ignacio López del Hierro i Castell, marit de Cospedal, i Ángel Piñeiro, un amic de la infància de Mariano Rajoy que va ser el seu "edecán".

"Hi figuren com 'atizantes' (donants), anaven a deixar anar el 'mondongo' i no els he vist en cap judici, no diuen ni piu. Potser és que tenen algun privilegi --ha protestat--. M'agradaria que vinguessin demà aquí com jo ".

El cap de la Gürtel valenciana ha aprofitat per assenyalar en un altre moment que, en canvi, hi ha secretàries de les empreses de la trama que guanyaven 1.000 euros que estan condemnats a vuit anys o funcionaris "condemnats a un porró d'anys" i que només " passaven per aquí ".

Pérez considera que veient l'actual Grup Popular del Congrés, al PP " hi segueixen els mateixos" que hi havia abans d'esclatar el 'cas Gürtel', amb algunes incorporacions de dirigents joves als quals retreu que "insultin" als acusats sense tenir " ni idea "de com funcionava el partit.

En la seva compareixença s'ha queixat que hi hagi portaveus del PP que "insulten amb moltíssima facilitat" als membres de les empreses que treballaven per al partit i que ara estan sent investigats per la Justícia per aquesta suposada finançament il·legal del PP.

"Els dirigents joves no tenen ni la més remota idea del que passava. Els resulta molt fàcil insultar, però si veig l'hemicicle, segueixo veient els mateixos --ha assenyalat--. És molt fàcil tirar pilotes fora, insultar els que estem en el costat fosc, però no coneixen com passava, com succeïa ".

Diputats amb els quals tractava amb molta freqüència

I és que, segons ha relatat, per organitzar els actes del PP anava diàriament a la seu de Gènova i es reunia amb molta freqüència amb Jesús Sepúlveda (exalcalde de Pozuelo i exmarit d'Ana Mato) i també amb els avui diputats Joan Carles Vera i Juan José Matarí, que estaven a l'àrea d'Organització.

Com que la seva presència a la seu de Gènova era molt freqüent i organitzava nombrós actes, va arribar a tractar amb molts que avui són dirigents del partit, i ha esmentat a Javier Arenas i al portaveu Rafael Hernando.

Ha recordat també que, segons consta en els sumaris, el capitost de Gürtel, Francisco Correa, va regalar un cotxe no només a Sepúlveda, sinó també a Juan Carlos Vera, que com va escollir un model més barat li va donar per fer unes reformes a casa amb el que sobrava.

Amb Rajoy no va tenir aquestes reunions i la seva relació es circumscriu als onze mesos transcorreguts des de la campanya de les eleccions generals de 2004, en què l'avui líder del PP va ser per primera vegada cartell electoral. Van arribar a compartir un viatge de més d'un mes a l'Argentina quan Rajoy feia campanya a la comunitat emigrant.

L'última vegada que va veure a Rajoy va ser quan el va acompanyar a una òptica per canviar-se les ulleres i posar-li unes més modernes. Anava amb Belén Baix, avui també diputada, que era llavors cap de premsa de Rajoy. Ella va ser qui en una ocasió el va esbroncar a la seu nacional i per això va deixar de treballar amb Gènova i ja després el va acollir Francesc Camps a la Comunitat Valenciana.



Aznar i Rajoy es portaven "a pals"



Segons la seva opinió, l'origen d'aquella ruptura va ser que Rajoy es portava "fatal, a pals", amb José María Aznar, que era qui els va portar a Gènova, i que per això va decidir tallar amb aquelles empreses.

El PP, ha explicat, no era bon pagador i havia d'enviar cartes a qui manava, fins i tot a Rajoy, per cobrar. I per això també rebutja la versió dels dirigents actuals del PP sobre que eren "gent que s'ha aprofitat" del PP: "Ningú s'ha aprofitat de res", ha protestat.