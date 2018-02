La Fiscalia investiga l'homenatge a dos etarres en sortir de la presó

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha incoat diligències d'investigació en relació amb l'homenatge celebrat diumenge a Andoain als dos membres d'ETA Iñaki Igerategi i Ignacio Otaño, implicats en l'assassinat de Joseba Pagazaurtundua. El Ministeri Públic es refereix a la rebuda a aquesta localitat guipuscoana per als dos etarres, condemnats per integrar el comando ZIP d'ETA i, entre altres qüestions, per oferir informació perquè la banda assassinés Joseba Pagazaurtundua al febrer de 2003.

La iniciativa Kalera Kalera els va organitzar un homenatge a la seva arribada a Andoain. Igerategi provenia de Badajoz mentre que Otaño del centre penitenciari de Monterroso, a Lugo. La rebuda va ser condemnada per l'eurodiputada d'UpyD i germana de Joseba Pagazaurtundua, Maite Pagazaurtundua, que va exigir a l'alcaldessa, Ane Karrere (EH Bildu), que la impedís.

Per part seva, l'històric etarra Anton Troitiño va negar que s'hagi reenganxat a les files de la banda terrorista després de sortir de la presó a l'abril de 2011 i fugir a Londres. «No els he donat ni el bon dia. No tinc ni edat, ni temps ni el cap per això», va dir durant el judici a l'Audiència Nacional.

El fiscal Carlos Bautista demana per Troitiño una condemna de 11 anys de presó per integració en organització terrorista en considerar que durant sis anys va viure al Regne Unit sota la «disciplina del col·lectiu de refugiats» d'ETA.

Segons l'escrit d'acusació, Troitiño «es va posar de nou en contacte amb l'organització terrorista per tal que l'ajudés a fugir d'Espanya i així fer ineficaç la ordre de crida i cerca» dictada per l'Audiència Nacional. Amb això, afegeix el Ministeri Públic, va acceptar «una nova integració i submissió a les instruccions de l'organització en relació amb el que anomena el col·lectiu de refugiats, que és la branca que agrupa els seus militants a països que no siguin Espanya o França».