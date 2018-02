L'Audiència de València reobre el cas de l'accident de metro en veure indicis de delicte

L'Audiència Provincial de València ha ordenat al jutjat instructor que reobri la causa de l'accident de la Línia 1 de Metrovalència, ocorregut el 3 de juny de 2006, en què van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides, en veure indicis de delicte. El procés ha estat arxivat en tres ocasions pel Jutjat d'Instrucció número 21 de València i reobert per decisió del tribunal. Així mateix, acorda que s'ofereixi la possibilitat de declarar com a investigats a Marisa Gracia, exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i set persones més: Salvador Orts -ocupaba el càrrec de cap d'estudis i projectes i membre del Comitè de Seguretat-; Francisco Gracia -director tècnic de l'explotació i membre del Comitè d'Seguretat; Vicente Antonio Contreras -director adjunt de l'explotació-; Sebastián Argente -excap de la Línia 1; Juan José Gimeno -llavors director de l'Auditoria per a la seguretat i circulació-; i Manuel Sansano, exdirector d'operacions.

Després d'aquesta diligència, el tribunal assenyala que si no resulten necessàries diligències d'investigació que es derivin d'aquestes declaracions, s'ha de continuar amb el que preveu l'article 779 de la Llei d'enjudiciament criminal «en congruència amb el contingut» de la resolució.

Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al seu compte de Twitter, això suposa que s'ordena l'obertura de judici oral, que és una de les possibilitats contemplades en aquest article.

Referent a això, l'Audiència adverteix a la instructora després de veure indicis de criminalitat: «No es tracta d'arribar a la convicció o constatació que hi hagi indici o prova de culpabilitat, matèria reservada als òrgans jurisdiccionals que tenen encomanada la valoració probatòria, sinó el descobriment que hi ha algun indici racional de criminalitat, suficient en el procediment ordinari per a dictar el corresponent ordre de processament». Després d'aquest pas judicial, el següent seria l'obertura de judici.

El Jutjat d'Instrucció número 21 de València va arxivar el procediment el passat mes de maig -per tercera vegada des que es va iniciar la investigació- en descartar que existissin responsables penals i en no veure acreditat que el sinistre «tingués origen en una avaria o mal estat del material mòbil o de la infraestructura».

Tant la Fiscalia com la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio i altres afectats a títol personal van recórrer aquesta decisió de sobreseïment i ara l'Audiència Provincial els ha donat parcialment la raó i ha ordenat a la instructora que reobri el cas i ofereixi la possibilitat de prendre declaració com a investigades a vuit persones. No obstant, ha rebutjat practicar altres diligències demanades per les acusacions.



Llarga investigació

L'Audiència, en la seva resolució, afirma que la instructora ha fet un «extraordinari exercici d'instrucció processal» a partir d'una investigació extensa i perllongada per més de 10 anys, però considera que s'obren «alternatives raonables» que impedeixen ratificar el sobreseïment acordat.

Entre elles, adverteix que les actes del Comitè de Seguretat sobre la circulació en relació amb els problemes puntuals del sistema FAP «evidenciaven anomalies» en el sistema i «incidències» pròpies de la instal·lació d'un nou sistema tecnològic, «arribant fins i tot a reclamar l'Assemblea de Maquinistes de 20 de setembre de 2005 la necessitat d'instal·lar balises prèvies a tots els senyals lluminosos». Així mateix, sosté la «necessitat» d'haver previngut el risc generat per l'excés de velocitat, «que es va minimitzar per la falta de resposta adequada».