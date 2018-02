L'oposició veneçolana no serà a les eleccions presidencials del 22 d'abril

L'oposició veneçolana ha decidit no inscriure candidats unitaris per a les eleccions presidencials del 22 d'abril després de gairebé dues setmanes de discussions buscant un consens. La decisió es pren després d'un intens forcejament polític i no és compartida per tots els partits que integren la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD). Ya Voluntad Popular, partit del pres polític Leopoldo López, s'havia avançat la setmana passada en anunciar que no aniria als comicis ni donaria suport a cap candidat perquè, segons la seva opinió, fer-ho significaria legitimar un frau per perpetuar el president, Nicolás Maduro.

«Ens sumem a la crida que tant l'Església Catòlica com diferents lideratges i organitzacions polítiques han fet per crear un front nacional de lluita per la democràcia que uneixi totes les organitzacions i lideratges que vulguin un canvi a Veneçuela», va apuntar Freddy Guevara, dirigent asilat a l'Ambaixada de Xile a Caracas. La posició de Primero Justicia (PJ), partit liderat per l'expresident legislatiu Julio Borges i per l'exgovernador Henrique Capriles, ha resultat definitiva per refermar el consens amb Acción Democrática (AD) i Un Nuevo Tiempo, (UNT) que era el més favorable a ser als comicis.