Un nou partit inspirat en el de Macron a França vol fer marxa enrere al Brexit

Una nova formació política al Regne Unit inspirada per La Républica En Marxa! del president francès, Emmanuel Macron, va llançar una campanya electoral per intentar fer marxa enrere al Brexit. El partit Renew Britain, creat l'any passat, té com a objectiu revifar el debat al voltant del Brexit i defensar que les principals formacions polítiques del país han perdut contacte amb els votants. «Necessitem dirigir-nos a aquests votants que se senten abandonats pels partits tradicionals», va manifestar la seva portaveu, Sandra Khadouri. «Les enquestes mostren que estan canviant la seva opinió sobre el Brexit i el Govern conservador està obligant-nos a optar per un Brexit dur sense un mandat clar per part de l'electorat», va afegir Khadouri.

«Volem ser durs amb el Brexit i amb les seves causes», va explicar el cap d'estratègia de Renew Britain, James Torrance. «Exercirem pressió sobre els parlamentaris perquè tinguin en compte l'interès nacional i tornin a considerar l'opció de quedar-se a la Unió Europea», va afegir Torrance. Des que es va celebrar el referèndum al juny de 2016, aquells que donen suport a la permanència han estat explorant diferents opcions legals i polítiques per impedir que s'acabi produint el Brexit.