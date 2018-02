El PSOE insta a sancionar els empresaris que paguin menys a les dones

La secretària d'Igualtat del PSOE, Carmen Calvo, va presentar una proposició de Llei per a la igualtat retributiva d'homes i dones que portarà al Congrés dels Diputats i que planteja reformar la Llei d'Igualtat i l'Estatut dels Treballadors per a eradicar la bretxa salarial, amb sancions als empresaris que incorrin en discriminació. En roda de premsa a Ferraz, va explicar que es tracta de tallar la bretxa salarial i «més endavant» el partit presentarà una altra iniciativa amb un «ventall més ampli» sobre igualtat laboral, i una més sobre usos del temps, com a part d'un «llibre violeta» per donar resposta a les necessitats de les ciutadanes. Ara, insta reformar mitja dotzena de normes, cap contingut orgànic, i confia en arribar a «un acord parlamentari ràpid».

El text té com a base dues premisses, el dret dels treballadors a tenir informació sobre la política salarial de la seva empresa i l'obligació de les empreses a partir de 6 treballadors de subministrar aquest tipus de dades, almenys anualment i sempre a demanda dels seus empleats. Es manté però, que només tindran obligació d'elaborar plans d'igualtat les companyies que tinguin més de 250 assalariats.

Per part seva, el portaveu del PP, Pablo Casado, va recordar que ja és il·legal a Espanya que una dona per ser-ho cobri menys que un home, fet pel qual no cal legislar en aquest sentit, i va instar les dones que pateixin aquesta situació a denunciar-ho de forma convenient.