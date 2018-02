Suspenen el judici pels ERO irregulars fins al 26 de febrer

El tribunal que jutja a l'Audiència Provincial de Sevilla 22 exalts càrrecs de la Junta d'Andalusia pel procediment específic pel qual es concedien els ajuts sociolaborals dels expedients d'ocupació (ERO) fraudulents pel Govern andalús ha decidit suspendre el judici fins el proper dilluns 26 de febrer per l'absència de l'exconseller d'Innovació Francisco Vallejo per motius de salut després de ser sotmès a una intervenció quirúrgica per tècnica laparoscòpica dimecres passat.

Així ho va determinar el tribunal, presidit pel magistrat Juan Antonio Calle Peña, després d'un primer informe del metge forense de guàrdia i d'una visita posterior al domicili de Vallejo per realitzar una anàlisi presencial de l'exconseller. L'informe inicial de la forense determina que la tècnica utilitzada per a la seva intervenció no impedeix que l'acusat pugui estar en el judici com a espectador, així com que podria declarar passats uns deu dies de l'operació.

Després de la visita al domicili, la metge forense va indicar que l'evolució de Vallejo és «adequada», tot i que presenta dolors abdominals.