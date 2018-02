Tres treballadors d'Oxfam a Haití van amenaçar un dels investigadors

Tres treballadors d'Oxfam van amenaçar físicament un dels investigadors interns de l'ONG que buscaven aclarir les denúncies d'abusos a Haití, segons l'informe de la pròpia organització. La investigació va ser oberta després d'un correu electrònic rebut al juliol de 2011 en el qual s'alertava de possibles casos d'«explotació sexual, ús de prostitutes a les residències d'Oxfam, assetjament sexual al personal, frau, negligència i nepotisme».

L'informe publicat com a resultat d'aquestes indagacions recull que un equip d'investigació va ser enviat a Haití per analitzar les acusacions contra el personal de l'ONG al país. Les amenaces de tres dels treballadors investigats va derivar en nous càrrecs per intimidació contra els responsables. A més, el document apunta que l'exdirector d'Oxfam International a Haití, Roland Van Hauwermeiren, va admetre «haver estat amb prostitutes a la seva residència d'Oxfam» durant la seva estada al país caribeny.



Sortida digna

«Després de ser informat sobre la resta d'acusacions, va assumir la responsabilitat i es va oferir a dimitir», afegeix el document, segons The Independent. «Després de tractar l'assumpte, es va acordar que Oxfam podria acceptar la seva renúncia i permetre-li una sortida per fases i digna, atès que cooperaria totalment amb la resta de la investigació», assenyala. «Cap de les acusacions sobre frau, nepotisme o ús de prostitutes menors d'edat va ser demostrada durant la investigació, si bé no es pot descartar que alguna de les prostitutes fos menor», assenyala.

Per part seva, ONG espanyoles proposen introduir canvis regulatoris perquè puguin compartir més informació sobre extreballadors acomiadats per casos d'abús o assetjament sexual, unes dades que actualment no poden proporcionar si una altra organització els demana referències perquè, segons assenyalen, hi ha la limitació de la Llei de Protecció de Dades. Així ho han demanat arran que la setmana passada sortís a la llum l'escàndol d'Oxfam Regne Unit a Haití. També reclamen que no es jutgi tot el sector per uns casos «minoritaris».

La pròpia Oxfam Intermón va ser la que la setmana passada va suggerir treballar amb la resta d'ONG espanyoles i des del punt de vista legislatiu en un mecanisme que permeti totes les organitzacions del sector compartir informació sobre els treballadors que hagin estat acomiadats d'una ONG per un comportament inadequat perquè d'aquesta forma no tornin a ser contractats en el sector.