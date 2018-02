Trump accepta revisar millor els antecedents dels posseïdors d'armes

El president dels Estats Units, Donald Trump, va donar el seu suport a una iniciativa legislativa per «millorar» la revisió d'antecedents dels que vulguin comprar armament, en un aparent gir polític després del tiroteig perpetrat la setmana passada en un institut de Parkland (Florida ), en el qual 17 persones van ser assassinades. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va explicar que Trump ha parlat amb el senador republicà John Cornyn sobre un pla promogut per ell i pel seu company demòcrata Chris Murphy per revisar la llei federal. «Tot i que les discussions continuen i s'estan estudiant canvis, el president avala els treballs per millorar el sistema federal de comprovació d'antecedents», va explicar Sanders.

Com sol ser habitual, la tragèdia de Florida ha revifat les crides d'una part de la societat nord-americana per endurir els controls en matèria d'armes, quelcom al que Trump no només s'havia negat de paraula fins ara, sinó que també va derogar una mesura adoptada durant l'anterior Administració per restringir la compra a certes persones.

En un altre ordre de coses, Michael Wolff, l'autor del llibre Foc i fúria, va assegurar que el president dels Estats Units és «com un mur» perquè «no llegeix res» ni «escolta ningú», al mateix temps que va denunciar que tota la seva vida i la seva carrera política han estat centrades en la «persecució» a les dones.

«No sap fer res, ni les coses bàsiques. La Presidència la funció clau que té als Estats Units és absorbir la informació i gestionar-la. Arriba una quantitat d'informació que és un tsunami. La informació que a mi m'arriba és que ell no llegeix. Literalment no llegeix res. Simplement rebutja la informació, i si li arriba l'aparta», va explicar Wolff, que va passar 18 mesos a la Casa Blanca seguint la gestió de Trump i el seu equip.

Per altra banda, Trump va criticar la participació de la presentadora Oprah Winfrey en un programa de televisió i la va reptar a presentar-se a les eleccions de 2020 per poder «derrotar-la», després que l'empresària descartés públicament aquesta opció.